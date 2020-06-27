MAÇ SONUCU | Celta Vigo 2-2 Barcelona

İspanya La Liga’da şampiyonluk yarışı büyük çekişme içinde geçerken Barcelona 32. hafta mücadelesinde Celta Vigo karşısında büyük yara aldı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Lionel Messi’nin asistinde Luiz Suarez attığı golle Barcelona’yı 1-0 öne geçirirken ilk yarı bu skorla sona erdi. Ev sahibi Celta Vigo 50. dakikada Fedor Smolov ile skoru 1-1’e getirirken asistin sahibi milli futbolcu Okay Yokuşlu oldu.

Mücadelenin 67. dakikasında sahneye çıkan Messi-Suarez ikilisi Barcelona’yı yeniden 2-1’lik üstünlüğe taşırken son sözü 88. dakikada Iago Aspas söyledi. Uruguaylı yıldızın golüne, frikikten attığı golle yanıt veren Aspas, durumu 2-2’ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla 69 puana ulaşan Barcelona maç fazlasıyla liderliğe otururken bir maçı eksik 68 puanlı Real Madrid karşısında şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşamış oldu. Celta Vigo ise 34 puanla 16. sırada kaldı.

Barcelona bir sonraki maçını Atletico Madrid ile yapacak. Real Madrid ise 32. haftada Espanyol’a konuk olduktan sonra sahasında Getafe’yi ağırlayacak.