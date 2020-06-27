Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ın takımı küme düştü

Almanya Bundesliga´nın 34´üncü ve son haftasında Kaan Ayhan ve Kenan Karaman´ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, deplasmanda Union Berlin´e konuk oldu. Alte Forsterei´de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 26´ncı dakikada Ujah´ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Union Berlin, 54´üncü dakikada Gentner´in golüyle farkı 2´ye çıkardı. 90´ıncı dakikada ev sahibi ekipten Abdullahi, attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-0.

Fortuna Düsseldorf´ta mücadeleye 11´de başlayan Kaan Ayhan 90 dakika sahada kalırken, diğer bir milli futbolcu Kenan Karaman 74´üncü dakikada yerini Zimmer´e bıraktı. Union Berlin´de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Yunus Mallı ise 62´nci dakikada Mees´in yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Fenerbahçe´den Düsseldorf´a kiralanan Zanka da mücadele 11´de başlasa da 29 dakika sahada kalabildi.

SCHALKE SEZONU MAĞLUBİYETLE KAPATTI

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu´nun formasını giydiği Schalke 04, ligin son haftasında deplasmanda Freiburg´a 4-0´lık skorla mağlup oldu.

Schwarzwald Stadion´da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 20´nci dakikada Waldschmidt ve 38´inci dakikada Schmid´in golleriyle ilk yarısı 2-0 önde kapattı. Freiburg, ikinci yarının hemen başında Höler´in attığı golle farkı 3´e çıkardı. 57´nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Waldschmidt; kendisinin 2, takımının 4´üncü golünü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Freiburg sahasında Schalke 04´ü 4-0 mağlup etti. Mavi-beyazlılar, bu skorla ligde oynadığı son 15 maçta da 3 puan alamadı.

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu ile Türk futbolcu Can Bozdoğan karşılaşmaya ilk 11´de başladı. İkinci yarının hemen başında Ozan Kabak, yerini Thiaw´a; Ahmed Kutucu ise 46´ncı dakikada yerini Benito Raman´a bıraktı.