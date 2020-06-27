İbrahim Üzülmez ilk maçının ardından umutlu konuştu

Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen Ankaragücü, ligde kalma umutlarını önümüzdeki haftalara taşıdı. Maçın ardından beIN Sports’a konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, ortaya konulan futbolun gelecek adına umut olduğunu söyledi.

Oyuncuları ile kısa süre birlikte olduğunun altını çizen İbrahim Üzülmez “Takımımdan futbolun gerçek olan şeyi karakter göstermelerini bekliyordum. Maçları kaybedersiniz ancak nasıl kaybettiğiniz önemli… Onları bugün mental olarak hazırlamaya çalıştık. Erken geri düştük. Çok uyarmamıza rağmen duran toptan bir gol yedik. Maça 1-0 yenik başladık. Sonra dengeyi kurduğumuzu düşünüyorum. Trabzonspor’dan puan ya da puanlar almak için mücadele etmeniz gerekiyor. Puan için sonuna kadar canla başla mücadele eden bir takım görüntüsü verdik. Bizim için puan ya da puanlar önümüzdeki haftalar çok önemli… Ankaragücü sonuna kadar savaşacak. Kaybederse de böyle kaybedelim. Bugünkü oyun gelecek adına umut oldu. Eksik oyuncularımız var. Bunlar bizi etkileyecektir. Sedat ve Rodrigues cezalı duruma düştü. Bu yarış sonuna kadar devam edecek” dedi.

Bir puanı hak ettiklerini de söyleyen İbrahim Üzülmez “Trabzonspor oyunun son bölümünde uzun oyuncuları ileri aldı. Karambolden gol bulmayı hedefledi. Buna izin vermedik. Oyunun başında yediğimiz gole rağmen oyuncularımızın geri dönüşü beni memnun etti. Trabzon deplasmanından alınmış bir puan bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.