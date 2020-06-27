Hüseyin Çimşir: Çok fazla konuşmak istemiyorum

Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Ankaragücü karşısında öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor’da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, maçın ardından yaptığı açıklamada fazla yorumda bulunmadı. Oldukça moralsiz olduğu gözlenen Hüseyin Çimşir, beIN Sports’a yaptığı açıklamayı kısa kesti.

Hüseyin Çimşir konuşmasında “Maçla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Kötü oynadık. Sonucunda da berabere kaldık. Avantaj kaybettik yine… İki haftada iki beraberlik aldık. Beş haftamız var. Mücadeleye devam edeceğiz. Son iki haftada baktığımız zaman dört puan kaybettik. Sezon sonu bakıp görececeğiz ne olacağını” ifadelerini kullandı.