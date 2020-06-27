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Gerilim dolu maçta yumruklar havada uçuştu!

Eskişehirspor'un sahasında Altay ile oynadığı maçta gerilim dolu bir ikinci yarı yaşadı. Maçın 86. dakikasında ortalık adeta savaş alanına döndü.

22:23 -
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Gerilim dolu maçta yumruklar havada uçuştu!

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-kırmızılı takım ligin bitimine 4 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ilk ekip olurken, akıllarda maçta yaşanan olaylar kaldı.

Maçın 86. dakikasında Altay’ın beraberlik golü öncesi iddialara göre, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak Eskişehirspor yedek kulübesine yönelik, “Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı” dedi. Bu esnada saha kenarında bir anda ortalık karıştı. İki takım teknik heyeti ve futbolcuları adeta birbirine girerek yumruklaşmaya başladı.

Olaylar büyüyünce çevik kuvvet saha girerek tarafları ayırdı.

Öte yandan polis, olayın daha çok büyümemesi için iki takım yedek kulübeleri arasına set çekerek, oyuncular soyunma odasına girene kadar önlem aldı.

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