Gennaro Gattuso ilk sıraya Cengiz Ünder’i yazdı!

İtalyan devi Napoli, Roma’da forma giyen Türk milli oyuncumuz Cengiz Ünder için temaslara başladı. Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre; Napoli Teknik Direktörü Gennaro Ivan Gattuso, sezon sonunda ayrılacak olan Jose Callejon için yönetime 3 oyuncunun ismini verdi. İlk sırada Cengiz Ünder yer alırken, milli oyuncumuzun alternatifleri ise Jeremie Boga ve Everton Soares oldu.

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli ve teknik direktör Gennaro Gattuso’nun Cengiz Ünder’in büyük hayranı oldukları ve bu transfere öncelik verdikleri de vurgulandı. Haberde Roma’nın Cengiz Ünder için 30 milyon euro istediği belirtildi. Napoli 30 milyon euro ödemeyi kabul ederse, Başakşehir bu transferden 6 milyon euro gelir elde edecek.

Bu sezon sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki milli yıldızımız Cengiz Ünder, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 3 gol attı.