Galatasaray’da kaleci adayları!

Galatasaray’da kaleci arayışları hız kazandı. Fernando Muslera'nın ayağının kırılmasının ardından ameliyat olması nedeniyle sarı-kırmızılılar, deneyimli bir yabancı eldiven transfer etmek istiyor. Süper Lig'de Beto ve Lung isimleri listede yer alırken Fransız Ruffier ile İspanyol Sergio Rico'yla da görüşmeler sürüyor. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Cimbom'un St. Etienne'in tecrübeli file bekçisi Ruffier'e resmi teklif yaptığını duyurdu. Teknik Direktör Fatih Terim, kalede yabancı ve tecrübeli bir isim görmek istediğini yönetime iletti.