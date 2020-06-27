Fenerbahçe’nin konuğu Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de son haftalarda başarısız sonuçlar alarak ilk 5'in uzağında kalan Fenerbahçe, bugün saat 18.30'da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin bu maç öncesi istatistikleri bir hayli kötü durumda. Son 7 lig maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alabilen Fener, alt sıralardaki takımlara karşı puan verme bonkörlüğüyle de dikkat çekiyor. Kanarya, bu sezon son 7 sırada yer alan takımlara karşı 16 puan kaybetti.

TEK EKSİK TOLGA

Hiç galibiyet alamayan Fenerbahçe'nin Malatya ve Denizlispor beraberlikleri var. Ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatya, mutlak puan veya puanlar hedefiyle sahaya çıkacak. Fener de tüm olumsuzluklara rağmen kazanmak istiyor. Sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci dışında eksik bulunmuyor. Kasımpaşa maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Serdar Aziz ile kart cezası biten Emre Belözoğlu kadroda yer alacak.

MURIQI VE GARRY SINIRDA

Fenerbahçe’de iki önemli futbolcu kart sınırında bulunuyor. Vedat Muriqi ve Garry Rodrigues kart görmeleri durumunda 30. hafta oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Gustavo, Mehmet Ekici, Deniz, Rodrigues, Muriqi

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Gökhan, Murat, Fofana, Kjartansson

SAAT: 18.30

HAKEM: Ali Şansalan

STAT: Ülker