Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe moral arıyor…

Corona virüsü arasından sonra oynadığı 3 maçtan sadece 1 kez galip gelen Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u mağlup edip moral bulmak istiyor. Bu sezon için umutları azalan ve gelecek sezonun takımını kurmaya başlayan Fenerbahçe, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı öncesi son bilgiler…

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ali Şansalan'ın yöneteceği Fenerbahçe Yeni Malatyaspor mücadelesi bu akşam 18.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR HANGİ KANALDA?

Corona virüsü sebebiyle maçlar seyircisiz oynanıyor. Televizyon karşısında maçı izlemek isteyen futbolseverler, Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçının hangi kanalda olacağını merak ediliyor. 18.30'da başlayacak Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı beIN SPORTS HD1’den yayınlanacak.

FENERBAHÇE’DE TOLGA SAKAT

Yeni Malatyaspor'u yenip moral bulmak isteyen Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi bir eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, bu akşam oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

MURIC VE RODRIGUES SINIRDA

Fenerbahçe'nin hücumdaki ikilisi Vedat Muriç ve Garry Rodrigues, sarı kart sınırında bulunuyor. Golcü ikili bu maçta kart görmesi durumunda haftaya oynanacak maçta forma giyemeyecek.