Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maç özeti! Son anlarda goller yağmur oldu…

Fenerbahçe moral bulmak için çıktığı maçta Yeni Malatyaspor’u ağırladı ve karşılıklı gelen gollerle 3-2 galip geldi. Maçın son dakikalarında adeta bir gol düellosu vardı.

GOLLER YAĞMUR OLDU

Karşılaşmanın 56. dakikasında Umut Bulut’un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu Altay çeldi. Direğe de çarpan top kornere çıktı. Yeni Malatyaspor’da Gökhan Töre, 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe, 70. dakikada Muriqi ile 1-0 öne geçti.

Yeni Malatyaspor, 81. dakikada Youssouf’un golüyle beraberliği yakaladı. Yeni Malatyaspor, Donald ile 89. dakikada 2-1 öne geçti. Fenerbahçe, Ozan Tufan ile 90. dakikada beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, 90+5. dakikada Ozan Tufan Fenerbahçe’yi 3-2 öne geçirdi.

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçının özetini aşağıdaki link üzerinden yayınlandığı andan itibaren izleyebilirsiniz…

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE