Eskişehirspor TFF 2. Lig’e düştü!

TFF 1. Lig’in 30. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, Altay’ı konuk etti. -15 puan silme cezasıyla 11 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor, konuğu Altay’la 2-2 berabere kaldı ve 12 puana çıkmasına rağmen bitime 4 hafta kala resmen TFF 2. Lig’e düştü.

Eskişehirspor, 53’te Mehmet Özcan ve 68’de Onur Bayramoğlu’nun golleriyle 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. 86’da Kerim Avcı ve 87’de Yaser Hacımustafaoğlu’nun golleriyle skor 2-2’ye geldi.

90’da Altay’dan Leandro Kappel 72’de gördüğü sarı kartın ardından ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Maçta puan kaybetmesi halinde düşmesi kesinleşecek olan Es Es bu sonuçla lige veda etti.

‘Yönetimler küme düşüyor, takımımız küme düşmüyor’

Maç öncesinde açıklamalarda bulunan ve Es Es’in silinen puanlarıyla ilgili konuşan Başkan Akgören, “Şu an 11 puanımız var, 15 de silinen puanımız var ve ekle 26 puan eder. Boluspor ile eşit puandayız ve averajla da onların önündeyiz, küme düşme hattının dışındayız. Geçmişte yapılan hatalardan dolayı yönetimler küme düşüyor, takımımız küme düşmüyor. Bunun da telafisi var, evvelAllah telafi edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.