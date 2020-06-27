Efsane Carlos Bilardo corona virüsüne yakalandı

Arjantin Milli Takımı’nın 34 yıldır hasretini çektiği Dünya Kupası’nı ülkeye getiren son teknik direktör olan efsane isim Carlos Bilardo, corona virüsüne yakalandı. Aynı zamanda Hakim-Adams hastalığı da bulunan 82 yaşındaki Bilardo, Buenos Aires/Almagro’daki bir klinikte tedavi görmeye başladı.

Bilardo’nun yaşadığı bakım evinde ay başında bir kadının corona virüsünden dolayı ölmesi nedeniyle yapılan testlerde negatif sonuç elde edildi. Ancak bakım evinde artan vaka sayıları nedeniyle yapılan ikinci testte Carlos Bilardo’nun corona virüsüne yakalandığı tespit edildi.

Arjantin basınına göre, 82 yaşındaki eski futbol adamı corona virüsü semptomlarını göstermiyor. İzole edilen Bilardo için yapılan açıklamada “Psikolojisi çok iyi. Semptom göstermiyor” dedi.

Carlos Bilardo’nun kardeşi Jorge Bilardo, Hakim-Adams hastalığı nedeniyle ağabeyinin sadece futbol hakkında konuştuğunu, ancak tarih ve dış dünya hakkında bilgisinin olmadığını söyledi.