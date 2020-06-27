Dibe vuran Espanyol’da Abelardo dönemi de sona erdi!

İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol, teknik direktörü Abelardo Fernandez’in görevine son verdi. Zor günler geçiren ve kümede kalma mücadelesi veren Espanyol bu sezon üçüncü kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Sezona David Gallego ile başlayan Espanyol, 7 Ekim’de Gallego’nun görevine son verdi ve teknik direktörlük koltuğunu Pablo Machin’e teslim etti. Machin yönetiminde de beklediği sonuçları alamayan Espanyol, 23 Aralık’ta Machin’le vedalaştı ve Abelardo’yu 27 Aralık’ta takımın başına getirdi.

Düşme hattının bir sıra üzerinde 17. sırada yer alan 32 puanlı Eibar’ın 8 puan gerisinde 24 puanla 20. ve son sırada yer alan Espanyol’un bitime 7 hafta kala umutları azalırken takımın başında kalan maçlarda Sportif Direktör Francisco Rufete’nin yer alacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada kararın sebebi olarak takımın son haftalardaki performansı gösterildi. Abelardo yönetiminde 13 maça çıkan Espanyol 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.