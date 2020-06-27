CANLI | Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı canlı yayın | Trabzon Ankaragücü canlı izle

Trabzonspor MKE Ankaragücü canlı! Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı ile Süper Lig’de 29. hafta heyecanı devam ediyor. Son olarak deplasmanda Alanyaspor’la berabere kalan Trabzonspor kazanarak Başakşehir’in Galatasaray’ı ağırlayacağı müsabaka öncesi maç fazlasıyla zirveyi geri almak istiyor. Son sıradaki Ankaragücü ise kazanıp mücadelesini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor. 57 puanlı ev sahibi Trabzonspor sekiz haftadır sırayla bir kazanıp, bir berabere kalıyor. 24 puanla son sıradaki Ankaragücü’nde ise İbrahim Üzülmez takımının başında ilk maçına çıkıyor.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

MKE ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill

TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez

STAT: Medical Park Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Ev sahibi ekipte cezalı Hosseini’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Ahmet Canbaz bu maçta forma giyemiyor. Ankaragücü’nde ise Lukasik ve Kitsiou sarı kart cezalısı.