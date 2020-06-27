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CANLI | Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı canlı yayın | Trabzon Ankaragücü canlı izle

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesi Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı ile sürüyor. Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor. Ev sahibi Trabzonspor maç fazlasıyla zirveye oturmak konuk ekip ise kümede kalma mücadelesinde kritik bir zafer elde etmek istiyor.

18:53 -
Haberler Ankaragücü
CANLI | Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı canlı yayın | Trabzon Ankaragücü canlı izle

Trabzonspor MKE Ankaragücü canlı! Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı ile Süper Lig’de 29. hafta heyecanı devam ediyor. Son olarak deplasmanda Alanyaspor’la berabere kalan Trabzonspor kazanarak Başakşehir’in Galatasaray’ı ağırlayacağı müsabaka öncesi maç fazlasıyla zirveyi geri almak istiyor. Son sıradaki Ankaragücü ise kazanıp mücadelesini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor. 57 puanlı ev sahibi Trabzonspor sekiz haftadır sırayla bir kazanıp, bir berabere kalıyor. 24 puanla son sıradaki Ankaragücü’nde ise İbrahim Üzülmez takımının başında ilk maçına çıkıyor.

TRABZONSPOR MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

MKE ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill

TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez

STAT: Medical Park Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Ev sahibi ekipte cezalı Hosseini’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Ahmet Canbaz bu maçta forma giyemiyor. Ankaragücü’nde ise Lukasik ve Kitsiou sarı kart cezalısı.

MKE Ankaragücü süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 20:05 27.06.2020