CANLI | Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın | FB Malatya canlı izle

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor canlı! Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig’de 29. hafta heyecanı devam ediyor. Topladığı 43 puanla 7. sırada yer alan Fenerbahçe, 28 puanla 14. sıradaki Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın anlatımı SKOR’da.

Fenerbahçe kazanıp bir seri yakalayarak Avrupa umudunu korumak istiyor. Konuğu Göztepe karşısında kazanarak 12 hafta sonra ilk kez galip gelen Yeni Malatyaspor ise üç puana ulaşarak tehlike hattından uzak kalmanın peşinde. Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Ekici, Rodrigues, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Gökhan, Murat, Hafez, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

STAT: Ülker Stadyumu

SAAT: 18.30

HAKEM: Ali Şansalan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile izin alarak ülkesine dönen Miha Zajc maç kadrosuna yer almadı. Konuk ekipte ise uzun süredir takımdan ayrı kalan Eren Tozlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor. PFDK’nın 1 maç men cezası verdiği teknik direktör Hikmet Karaman ise kulübede yer alamıyor.