Burak’a dua edin

BEŞİKTAŞ'TA Sergen Hoca, hücum futbol anlayışını taktik olarak da sahada oturtmak istiyor. Sistemi 4-1-4-1 olarak kurguladı. Atiba'yı öndeki dörtlünün içine koydu. 8 numara gibi kullanmak istedi. Zaman zaman da ön liberoda görevlendirdi. Atiba, bir Alex, Hagi ve Şota gibi Türk futboluna adını yazdırmış en önemli yabancı sporcularımızdan bir tanesidir.

SERGEN'IN bir diğer taktik anlayışı ise hücumda Diaby, N'Koudou ve Burak Yılmaz arasındaki pas yüzdesini artırmak hücumda çok iyi genişlik yapmak ve yapılan verkaçlarla dar alanda ceza sahasına sızmalarla pozisyon ve gol üretmekti. Bu müsabakada bu taktiğin çok başarılı olduğunu gördük.

HATIRLIYORUM, 2006-2007'de Beşiktaş'a geldiği zaman, locadaki dernek başkanları hepsi Burak'a küfür ederken o zaman Burak'ın ne kadar büyük golcü olduğunu anlatmıştım. 2018-2019'da ise Beşiktaş'a geldiği zaman, siyah-beyazlı taraftarlar golcü oyuncuyu istemezken yine karşıydı. Yine tarihi bir yanılgı içerisindeydi. Türkiye'nin en büyük golcüsünü yazdım ve söyledim. Aynı taraftarlarla yine kavga ettim ve Burak hiçbir zaman beni yanıltmadı.

AYNI Süleyman Seba'ya yapılan (Ahmet Dursun, Seba gitsin) yanlış ve ağır haksız tezahüratlar gibi Burak'a da aynısı yapılacaktı. Ama Burak ortaya koyduğu performansla son iki sezondur Beşiktaş'ın taşıyıcısı oldu. Taraftar yatsın kalksın Burak'a dua etsin. Yoksa Beşiktaş rakip kaleye bile gidemezdi.

SON olarak Burak'ın attığı gollerden sonraki sevinme şekli çok yanlış. Dizlerinin üstünde kayarken her an bağları kopabilir asla böyle sevinmemeli.