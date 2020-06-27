Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Cimbom için tamam-devam maçı!

Son 4 maçından galibiyet çıkarmayan Galatasaray zirve yarışında yer almaya devam etmek için Başakşehir’i bu hafta yenmeyi hedefliyor. Başakşehir ise liderliğini devam ettirmek için galibiyet peşinde. Başakşehir Galatasaray maçı yarın oynanacak işte detaylar…

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile lider Medipol Başakşehir, Süper Lig’de yarın yani 28 Haziran Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:00’da başlayacak ve Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

FARK 8 PUAN

Başakşehir puan tablosunda Galatasaray’ın 8 puan üstünde yer alıyor. Galatasaray lider Başakşehir’i yenerek puan farkını indirmek ve son maçlar yaklaşırken zirveyle farkı azaltmak istiyor.