Arjen Robben futbola döndü! Yeni takımı…

2009-2019 yılları arasında Bayern Münih forması giyen ve sezon başında futbol kariyerini noktalayan Arjen Robben yeşil sahalara geri dönme kararı aldı.

36 yaşındaki Arjen Robben, futbola başladığı kulüp olan FC Groningen ile bir sezonluk anlaşma imzaladığını açıkladı. Robben yaptığı açıklamada “Kulüp corona virüsü sürecinin ardından krizi atlatabilmek adına her türlü yardımı değerlendirebilir. Kendim de çeşitli eylemlere katıl ve Groningen için başka neler yapabileceğimi düşündüm. Son hafta kulüpteki birçok kişiyle görüşmeler yaptım ve belki de en çok taraftarların çağrısını dinledim. Groningen futbolcusu olarak geri dönüyorum. Futbolcu olarak geri dönmek için çalışıyorum. Bunun işe yarayıp yaramayacağını henüz bilmiyorum. Şimdi en büyük hayalimi Groningen formasıyla oynamak” ifadelerini kullandı.

1999’da Groningen altyapısına giren Hollandalı yıldız, 2002’de PSV Eindhoven’a transfer olmuştu. Hollanda ekibinde geçen 3 yılın ardından Chelsea’nin kadrosuna kattığı kanat oyuncusu İngiltere’de istediğini bulamayınca Real Madrid’in yolunu tuttu.

Yaşadığı sakatlıklar ve bir türlü form tutamaması nedeniyle Real Madrid ile yolları ayırma kararı alan Robben, 2009’da 25 milyon Euro’ya transfer olduğu Bayern Münih’te efsane olmayı başardı.

Robben Bayern Münih'te 18 kupa zaferi yaşareken, kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupa, 8 Bundesliga, 5 Almanya Süper Kupası, 5 Almanya Kupası, 2 İngiltere Community Shied, 2 İngiltere Premier Lig, 2 Hollanda Süper Kupa, bir Hollanda Eredivisie ve bir İspanya La Liga şampiyonluğu kazandı.

Bundesliga tarihinde 99 gol ile en fazla gol atan Hollandalı futbolcu olmayı başaran Arjen Robben, aynı zamanda 31 gol ile Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan ikinci Hollandalı oyuncuydu.