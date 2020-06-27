2023 Kadınlar Futbol Dünya Kupası, Avustralya ile Yeni Zelanda ortaklığıyla düzenlenecek

FIFA Konseyi’nin kararıyla Avustralya ve Yeni Zelanda, 2023 Kadınlar Futbol Dünya Kupası’nın ev sahibi olma hakkını elde etti.

Katılımın 32 takıma çıkarılarak genişletilen turnuvada iki Okyanusya ülkesi, Rakipleri Kolombiya’yı ciddi bir farkla mağlup ederek bu hakka ulaştı.

Daha önce Japonya da ev sahipliği sürecinde adaylığını koymuş ancak son aşamadaki gereklilikler sebebiyle geride kalmıştı.

Avustralya Futbol Federasyonu Başkanı Chris Nikou, “Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ev sahipliğindeki 2023 Dünya Kupası çığır açan bir organizasyon olacak. Sadece iki ülkenin ev sahipliği yapmasıyla değil, Asya Pasifik bölgesindeki ilk dünya kupası olma özelliğiyle de büyük bir potansiyeli ortaya çıkaracak” diyerek mutluluğunu ifade etti.

İlk gelen haberlerde oylamadaki Avrupalı ülkelerin oylarını Kolombiya’dan yana kullanacakları yönünde olsa da Avustralya-Yeni Zelanda birlikteliği Kolombiya’yı 22’ye karşılık 13 oyla mağlup etti.

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