14 yaşındaki Rıdvan Yılmaz: Marcelo’yu örnek alıyorum, Arsenal’de oynamak isterim

Süper Lig’in 29. hafta açılış maçında Beşiktaş, Konyaspor’u 3-0 mağlup etti. 2001 doğumlu sol bek Rıdvan Yılmaz, oynadığı oyunla siyah beyazlı ekipte takdir toplayan oyunculardan biriydi.

Sergen Yalçın ile forma şansı bulmaya başlayan genç oyuncu, dün akşam oynanan karşılaşmaya da ilk 11’de başladı ve takımının Burak Yılmaz’ın ayağından bulduğu ilk golünün asistini yaptı.

Yılmaz’ın akılda kalan oyununun ardından, Beşiktaş Kulübü resmi sosyal medya hesabında daha önce genç oyuncunun paylaşılmış bir videosu popüler oldu.

2015 senesinde çekilmiş videoda, Beşiktaş altyapısında bulunan 14 yaşında Rıdvan Yılmaz’a halleri soruluyordu. 17-19 yaş aralığına geldiğinde Beşiktaş A Takımı formasını giymek istediğini söyleyen Yılmaz, Real Madrid’in yıldız beki Macelo’yu örnek aldığını ve Premier Lig takımlarından Arsenal’in formasını giymek istediğini belirtmişti.