Vince Carter’ın emeklilik kararı sonrası oyuncuya tebrik mesajları yağdı

Vince Carter geçtiğimiz günlerde emeklilik kararını açıkladı. Corona salgını sebebiyle ünlü basketbolcu son maçını Mart ayında çıktı. Estetik yönü ve gösterişli oyunuyla akılda kalan Carter’a yaptığı akıl almaz smaçlar sebebiyle Vinsanity, Half-Man Half-Amazing, Air Canada gibi lakaplar takılmıştı.

Carter’ın 22 senelik kariyeri sonrası emekli olmasıyla birlikte 1990’larda NBA’e giren ligdeki son oyuncu da emekli oldu. Carter, 1998 NBA Draft’ında 5. sırada Golden State Warriors tarafından seçilerek lige girmiş, draft gecesinde Toronto Raptors’a Antawn Jamison karşılığında takas olmuştu.

43 yaşındaki efsane 90’lar, 2000’ler, 2010’lar ve 2020’lerde forma giyerek 4 farklı ’10 senede’ ligde forma giyen tarihteki ilk oyuncu olmuştu.

Başta lig olmak üzere birçok resmi sosyal medya hesabından Vince Carter’ın emeklilik kararıyla ilgili olarak basketbola yaptığı katkılardan dolayı oyuncuya teşekkür yağdı.

Dear @mrvincecarter15,

Thank you for inspiring a nation to believe.

Thank you for laying the foundation of basketball in Canada.

Thank you for letting us fly with you.

Thank you for a lifetime of memories.

Love, Canada pic.twitter.com/vTkWLfss4M

— Toronto Raptors (@Raptors) June 25, 2020