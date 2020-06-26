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Vince Carter’ın emeklilik kararı sonrası oyuncuya tebrik mesajları yağdı

NBA efsanesi 22 senelik kariyerinin ardından emekliliğini açıkladı. Carter'ın emekliliğiyle birlikte ligde 1990'larda draft edilmiş son oyuncu da profesyonel spora veda etmiş oldu. Birçok resmi sosyal medya hesabı tebrik mesajları yayınladı.

SKOR DIŞ HABER
15:09 -
Haberler Basketbol
Vince Carter’ın emeklilik kararı sonrası oyuncuya tebrik mesajları yağdı

Vince Carter geçtiğimiz günlerde emeklilik kararını açıkladı. Corona salgını sebebiyle ünlü basketbolcu son maçını Mart ayında çıktı. Estetik yönü ve gösterişli oyunuyla akılda kalan Carter’a yaptığı akıl almaz smaçlar sebebiyle Vinsanity, Half-Man Half-Amazing, Air Canada gibi lakaplar takılmıştı.

Carter’ın 22 senelik kariyeri sonrası emekli olmasıyla birlikte 1990’larda NBA’e giren ligdeki son oyuncu da emekli oldu. Carter, 1998 NBA Draft’ında 5. sırada Golden State Warriors tarafından seçilerek lige girmiş, draft gecesinde Toronto Raptors’a Antawn Jamison karşılığında takas olmuştu.

43 yaşındaki efsane 90’lar, 2000’ler, 2010’lar ve 2020’lerde forma giyerek 4 farklı ’10 senede’ ligde forma giyen tarihteki ilk oyuncu olmuştu.

Başta lig olmak üzere birçok resmi sosyal medya hesabından Vince Carter’ın emeklilik kararıyla ilgili olarak basketbola yaptığı katkılardan dolayı oyuncuya teşekkür yağdı.

Carter’ın ligde forma giydiği ilk takım olan Toronto Raptors, basketbolun Kanada’da yaygınlaşmasına yaptığı katkılardan dolayı oyuncuya teşekkür etti. Carter, Raptors’a kulüp tarihindeki ilk playoff seri galibiyetini kazandırmıştı.

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One of the best to ever lace em up Congrats on a great Career u Put Toronto on the Map next stop HOF

The Truth (@paulpierce)’in paylaştığı bir gönderi ()

Ligin önemli efsanelerinden Paul Pierce, Carter’ı tebrik ederek onun Şöhretler Müzesi’ne gireceğini öngördü.

Jamal Crawford: Bizleri büyülü uçan bir halıda göklere çıkardığın için teşekkürler.

Steve Nash, 1996 senesinde lige girdiğinde ligdeki sadece ikinci Kanadalı olduğunu ancak Carter sonrası günümüzde 20 Kanadalı’nın ligde olduğuna vurgu yaptı.

Paul Gasol: aşık olduğumuz oyuna yaptığın paha biçilemez katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

Atalanta Hawks koçu Lloyd Pierce, Carter’ın attığı son sayının setini kendisinin çizdiğini ve bununla hayatı boyunca gurur duyacağını söyledi.

Hawks’ın yıldız guardı Trae Young: Her şey için teşekkürler.

Jason Kidd: En sevdiğim takım arkadaşıma bu muhteşem kariyeri için tebrikler.

Corona NBA Vince Carter