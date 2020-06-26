Vince Carter’ın emeklilik kararı sonrası oyuncuya tebrik mesajları yağdı

Vince Carter geçtiğimiz günlerde emeklilik kararını açıkladı. Corona salgını sebebiyle ünlü basketbolcu son maçını Mart ayında çıktı. Estetik yönü ve gösterişli oyunuyla akılda kalan Carter’a yaptığı akıl almaz smaçlar sebebiyle Vinsanity, Half-Man Half-Amazing, Air Canada gibi lakaplar takılmıştı.

Carter’ın 22 senelik kariyeri sonrası emekli olmasıyla birlikte 1990’larda NBA’e giren ligdeki son oyuncu da emekli oldu. Carter, 1998 NBA Draft’ında 5. sırada Golden State Warriors tarafından seçilerek lige girmiş, draft gecesinde Toronto Raptors’a Antawn Jamison karşılığında takas olmuştu.

43 yaşındaki efsane 90’lar, 2000’ler, 2010’lar ve 2020’lerde forma giyerek 4 farklı ’10 senede’ ligde forma giyen tarihteki ilk oyuncu olmuştu.

Başta lig olmak üzere birçok resmi sosyal medya hesabından Vince Carter’ın emeklilik kararıyla ilgili olarak basketbola yaptığı katkılardan dolayı oyuncuya teşekkür yağdı.

Dear @mrvincecarter15, Thank you for inspiring a nation to believe. Thank you for laying the foundation of basketball in Canada. Thank you for letting us fly with you. Thank you for a lifetime of memories. Love, Canada pic.twitter.com/vTkWLfss4M — Toronto Raptors (@Raptors) June 25, 2020

Carter’ın ligde forma giydiği ilk takım olan Toronto Raptors, basketbolun Kanada’da yaygınlaşmasına yaptığı katkılardan dolayı oyuncuya teşekkür etti. Carter, Raptors’a kulüp tarihindeki ilk playoff seri galibiyetini kazandırmıştı.

Ligin önemli efsanelerinden Paul Pierce, Carter’ı tebrik ederek onun Şöhretler Müzesi’ne gireceğini öngördü.

Thanks for taking us on the magic carpet ride through the sky @mrvincecarter15 !! #legend — Jamal Crawford (@JCrossover) June 25, 2020

Jamal Crawford: Bizleri büyülü uçan bir halıda göklere çıkardığın için teşekkürler.

Inspired so many Canadian kids! Pre VC a couple Canadians in the NBA and this year up to 20 were on NBA rosters. Thank you VC! https://t.co/PmtbAj8Cr5 — Steve Nash (@SteveNash) June 25, 2020

Steve Nash, 1996 senesinde lige girdiğinde ligdeki sadece ikinci Kanadalı olduğunu ancak Carter sonrası günümüzde 20 Kanadalı’nın ligde olduğuna vurgu yaptı.

Unbelievable career Vince! Thank you for your invaluable contributions to the game we love. pic.twitter.com/TCI2zg2YX9 — Pau Gasol (@paugasol) June 25, 2020

Paul Gasol: aşık olduğumuz oyuna yaptığın paha biçilemez katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

I can officially say I “drew” up a play to get @mrvincecarter15 his last NBA points ever. My story and I'm sticking to it!!! https://t.co/fMc1gmmmxM — LP (@LloydPierceLP) June 25, 2020

Atalanta Hawks koçu Lloyd Pierce, Carter’ın attığı son sayının setini kendisinin çizdiğini ve bununla hayatı boyunca gurur duyacağını söyledi.

Hawks’ın yıldız guardı Trae Young: Her şey için teşekkürler.

Congrats to one of my all-time favorite teammates @mrvincecarter15 on an incredible career. See you in @HoopHall! pic.twitter.com/lmzyxQWiWj — Jason Kidd (@RealJasonKidd) June 25, 2020

Jason Kidd: En sevdiğim takım arkadaşıma bu muhteşem kariyeri için tebrikler.