Transfer haberleri: Galatasaray gözüne kestirdi! Fenerbahçeli kaleci 1 yıl daha kiralık… Beşiktaş’ta Caner dönemi kapandı mı?

Takımlar transfer çalışmalarına başladı ve gelişmeler birbiri ardına geliyor. İşte günün güncel transfer gelişmeleri…

TRANSFER HABERLERİ

GENÇ KALECİ 1 YIL DAHA KİRALIK

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, kiralık olarak forma giydiği Belçika 2. Lig ekibi Westerlo ile sözleşmesini uzattı.

20 yaşındaki file bekçisi Twitter hesabından bir videoyla birlikte yaptığı paylaşımda, “Westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum” dedi. Berke Özer, Westerlo'da 22 maça çıkarken kalesinde 23 gol görmüş ve 6 maçta da gole izin vermemişti.

GALATASARAY DİAGNE VE TREZEGUET’Yİ BULUŞTURMA PEŞİNDE

Transferde mali durumlar nedeniyle fazla kıpırdayamayacak olan Galatasaray, tasarruflu ve nokta atış yapmak için ince eleyip sık dokuyor. Belçika’da Club Brugge’da kiralık forma giyen ancak varlık gösteremeyen Mbaye Diagne, Süper Lig’de sezonun bitmesiyle Cimbom’a dönecek. Sarı-kırmızılı teknik heyet, 28 yaşındaki Senegalli forvetin eski performansına ulaşması için eski takım arkadaşı Mısırlı Trezeguet ismini masaya yatırdı.

BEŞİKTAŞ’TA CANER DÖNEMİ KAPANIYOR

Beşiktaş’ta 1.75 milyon Euro'nun 3'te birini kabul etmedi. Sergen Yalçın da ısrarcı olmayınca Caner Erkin defteri kapandı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim, deneyimli futbolcudan yeni mukavele konusunda yaptığı görüşmelerde indirim istedi. Senelik 1.75 milyon Euro ücret alan Caner’e yapılan 600 bin Euro’luk teklif kabul görmedi. Menajer Batur Altıparmak da siyah-beyazlı idarecilere bu kararı ilettikten sonra yeni kulüp arayışlarına başladı.

GALATASARAY’DA 10 NUMARA HAKAN ÇALHANOĞLU’NA

Metin Oktay, Hagi ve Sneijder gibi efsane futbolcuların giydiği Galatasaray’ın 10 numarası halen Younes Belhanda’da. Belhanda, sarı-kırmızılılarda devam etmek istese de yönetimin Faslı futbolcuyu iyi bir rakama elden çıkarmaya çalıştığı biliniyor. Ve yerine düşünülen yeni 10 numara da belli oldu: Hakan Çalhanoğlu…

Fatih Terim, milli takıma ilk kez kendisinin aldığı oyuncunun transferini istiyordu. Oyuncunun da Milan’dan ayrılık yönünde ışık yakması üzerine Cimbom, vakit kaybetmeden devreye girdi.