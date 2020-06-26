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Sözcü

Trabzonspor’da corona virüsü testleri negatif çıktı

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlar öncesi Trabzonspor'a yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı. Bordo-mavililer MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

16:52 -
Haberler Futbol
Trabzonspor’da corona virüsü testleri negatif çıktı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra futbolcu kadrosu, teknik heyet ve çalışanlara her hafta rutin olarak uygulanan corona virüsü testlerinin onuncusu yapıldı. Bordo-mavili kulüpte pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Öte yandan Trabzonspor’un yarın oynayacağı MKE Ankaragücü maçı öncesi Medical Park Stadyumu'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Futbolcular ve müsabaka görevlilerinin kullanacağı soyunma odaları, tribünler, hakem odaları, yedek kulübeleri ve futbolcuların sahaya çıkış yaptığı koridorlar büyük bir titizlikle dezenfekte edilerek, maça hazır hale getirildi. İLGİLİ HABER Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: `En ufak bir şüphemiz yok...` Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: `En ufak bir şüphemiz yok...`

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