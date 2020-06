Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ‘En ufak bir şüphemiz yok…’

Trabzonspor 46’nci Divan Olağan Genel Kurulu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, corona virüsü tedbirleri kapsamında üyelere ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantı, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayımlandı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu corona virüsü nedeniyle daraltılmış bir toplantı yaptıklarını belirterek, “Tüzük bağlasın, bağlamasın, bizim yönetimimizin anlayışı, divana her zaman saygıyla ve Trabzonspor’un en yüksek organı olarak her türlü saygıyı hak eden ve bir anlamda da her türlü sıkıntının, problemin içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumlarda fikirlerine başvuracağımız bir üst akıl, yüce organ olarak görmüşüzdür ve kabul etmişizdir” dedi.

’60 kişiden kurulu bir taraftar grubuna sahip değiliz!’

Ağaoğlu sözlerine, “Onun için divan toplantıları yönetimimiz açısından son derece önemlidir. Trabzonspor Kulübü’nün yönetim hakkını genel kurul bizlere vermiş olması, görev süremiz boyunca kendi tasarruflarımız ve kendi doğrularımız anlamında bu kulübü yöneteceğimiz anlamına gelmez. Biz büyük bir camiayız, 60 kişiden kurulu bir taraftar grubuna sahip değiliz. 10 milyon taraftarı olan bir kulübüz. Biz misyonumuz ve görevimizi biliyoruz” şeklinde devam etti.

‘Trabzonspor her zaman kendi rotasını çizmiştir’

Ağaoğlu, “Trabzonspor her zaman için kendi rotasını kendisi çizip o doğrultuda başarıya, adalete ve haksızlığa karşı dik duruşun sembolü olmuş bir takımdır” derken olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü, “Trabzonspor’un elde etmiş olduğu başarılar Trabzonspor Kulübüne ve Trabzon insanına altın tepsiyle sunulmadı. Kısıtlı imkanlar içerisinde haksızlığa, adaletsizliğe, adaletsiz olan güce karşı direnişin sembolü olarak verilen bir mücadele neticesinde bu başarıların hepsi elde edildi” dedi.

“Geçtiğimiz son 20 yıl içerisinde futbolda adalet kavramının farklı şekilde algılanması neticesinde kavram kargaşası yaşanmaya başlandı. Şükürler olsun ki Trabzonspor zorlanmasına rağmen bu çizgisinden ödün vermedi” diyen Ağaoğlu “Bugün verdiğimiz mücadelede bunun devamıdır. Geçmişte yaşanan sıkıntılardan ders aldık. Öyle bir yapılanma içerisine girdik ki. Bu ve buna benzeri süreçler bu kulübe, bu takıma ve bu camiaya zarar veremeyecektir. Süreç Trabzonspor açısından başlamıştır. Trabzonspor futbol takımı hem kupada hem de ligde hemde önümüzdeki yıllarda aynı şekilde bu zirve mücadelesini ve zirve savaşını sürekli hale getirebilecek yüzde 80-90 bir yapıya oturtmuş durumdadır. Onun için ileriye dönük baktığımız zaman bir daha 1996 ve 2011’lerden sonraki sıkıntıları yaşamamızı asla ve asla söz konusu olmayacağını, bu kulübü yöneten insanlar kulübü canından öte seven insanlardır. Bu kulübü canınızdan öte severseniz bu kulüp sıkıntılar yaşamaz” şeklinde konuştu.

‘Azami gayretle en az hatayı yapmaya çalışıyoruz’

Duygu yüklü olduklarını belirten Ağaoğlu, “Uzun yıllardan sonra ilk defa 3 kupada bir hedefe yürüyoruz. Çok heyecanlıyız. Bu kadar büyük sorumluluğu yüklendiğiniz anda hedefe de bu kadar yakınlaştığınız yerde azami gayretle en az hatayı yapmaya gayret ediyoruz. Geceler uykusuz geçiyor mu, geçiyor. Bazen saatler geçmek bilmiyor. Her şeyin ötesinde Allah’a şükürler olsun ki böyle bir süreç içerisinde kulübümde görevde bulunuyorum” dedi.

‘Geldiğimiz nokta birilerini rahatsız etti’

Sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirten Ağaoğlu, “Herkesin gözü üzerimizde çok erken ayağımızın takılması bekleniyordu. Bunu futbolcular üzerinden, teknik heyet üzerinden yapmaya çalıştılar. Farklı unsurları devreye sokarak yapmaya çalıştılar. Elde ettiğimiz başarıları, gelmiş olduğumuz noktayı farklı yerlerle ilişkilendirmeye çalıştılar. Ama ‘Güneş balçıkla sıvanmaz’ netice itibarıyla öyle bir noktaya geldik ki bunların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı. Trabzonspor’un bileğinin gücüyle kendi doğrularıyla, ahlaki değerlerle futbolun ve spor’un doğrularıyla başarıya doğru yürümekte. Doğal olarak bu bir takım kesimleri rahatsız etti. Ben de olsam rahatsız olurdum çünkü bizim 3-4 katımız bütçelerle kurulu takımları gerimizde bıraktık” ifadelerini kullandı.

‘Oyuncularımızın morali ve motivasyonu çok iyi’

Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte oluşmuş olan puan kaybının ve bunun oyuncular üzerinde oluşturacağı psikolojik baskının takip eden maçlara yansıyacağı yönünde bir düşüncenin var olduğunu belirterek, “36 gündür ben tesislerdeyim. Günün 24 saati oyuncularla, teknik heyetimize ve arkadaşlarımla birlikteyim. İyi ki 2 puanı kaybettik demiyorum ama şuanda takımı, oyuncuları ve teknik heyetimizi olduğunda da daha fazla bir şekilde baskıdan vari çok açık bir şekilde motive olmuş olduğunu çok açık sizlere söyleyebilirim. Bu konuda psikolojik olarak veya olumsuz bir baskı söz konusu değil. Oyuncuların morali yerinde. Yaşanmış olan olaylardan dolayı önümüzdeki maçlara daha farklı bir şekilde baktıklarını belirtebilirim. Alanyaspor maçının zor geçeceğini biliyorduk ve bekliyorduk ama bir takım farklı unsurların bu şekilde devreye girmesini bu kadar aşırı bir şekilde beklemiyorduk. 6 maç sonunda takımımızın ligi zirveden bitireceğinden en ufak bir kuşkumuz yok” diye konuştu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun konuşmasının ardından divan toplantısı yayına kapalı olarak devam etti.