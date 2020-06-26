TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları ne zaman başlayacak? TFF son tarihi açıkladı

Corona virüsü sebebiyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları yeniden başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklama ile 2 ve 3. Lig maçlarının başlangıç tarihini belirdi. İşte ayrıntılar…

2.LİG VE 3. LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, corona virüsü sebebiyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmaları 18 Temmuz'dan itibaren başlayacak. 2.ve 3. Ligler 19 Mart'ta corona virüsü yüzünden tatil edilmişti. Hatırlanacağı gibi, Türkiye'de Süper Lig 12 Haziran'da, TFF 1. Lig ise 19 Haziran'da başlamıştı.

TFF'nin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır.”