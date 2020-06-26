Tarih Atiba’yı yazacak!

Bugün siyah-beyazlı formayı en çok giyen yabancı ‘Kartal'ın ikinci dalya günü. Beşiktaş'a 2013-2014 sezonunda transfer olan ve 7 sezonda 199 lig maçına çıkan Atiba Hutchinson, Konyaspor önünde (ligde) 200. kez sahne alacak. Kartal'ın Kanadalı efsanesi, siyah-beyazlı formayla ilk lig maçına 18 Ağustos 2013'teki Trabzonspor sınavında çıktı. 16 Aralık 2018'de aynı rakiple oynanan maçta da 157. karşılaşmasına çıkan Atiba; 156 maçta görev alan Tomas Sivok'u geçerek rekorun yeni sahibi oldu.

2 ŞAMPiYONLUK KAZANDI

199 lig maçının 173'ünde 90 dakika sahada kalan 37 yaşındaki Atiba Hutchinson, bitmez tükenmez enerjisi ve istikrarıyla çalıştığı 4 teknik direktörün de vazgeçilmezi oldu (Slaven Bilic, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın).

2015 ve 2016'da iki şampiyonluk yaşadı. 2015-2016 sezonunun tamamında forma giydi, hiç sakatlanmadı, hiç sarı veya kırmızı kart görmedi. Geçen sezonu da kart görmeden geçirdi. Bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek Atiba, kalmak için yönetim kuruluyla görüşmelerini sürdürüyor.