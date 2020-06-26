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SON DAKİKA | Miha Zajc ülkesine gitti

Son dakika... Fenerbahçe'nin başarılı ismi Miha Zajc ailevi sebeplerden dolayı kulüpten izin alarak bu akşam ülkesi Slovenya'ya gitti.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu
22:41 -
Haberler Fenerbahçe
SON DAKİKA | Miha Zajc ülkesine gitti

Fenerbahçe’nin hücuma dönük orta saha oyuncularından Miha Zajc ailevi sebeplerden dolayı kulüpten izin alarak bu akşam ülkesi Slovenya’ya gitti.

Yıldız futbolcu yarın oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesinde takımda yer alamayacak.

Gelişme üzerine kulüpten alınan bilgiye göre Zajc ailevi problemini çözdükten sonra Fenerbahçe’ye geri dönecek. Konuyla ilgili olarak kulüpten tarafımıza yapılan açıklamada “Zajc, kulübümüzün oyuncusudur, geri gelecektir” ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Zajc, 2 gol attı, bir de asiste imza attı.

Son güncelleme: 22:51 26.06.2020