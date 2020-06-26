Skandal büyüyor! Novak Djokovic’in antrenörü Goran Ivanisevic de Covid-19’a yakalandı!

Eski Wimbledon şampiyonu Goran Ivanisevic, Novak Djokovic’in düzenlediği ve tam anlamıyla bir faciaya dönüşen Adria Tour yüzünden corona virüsüne yakalanan isimler arasına eklendi.

Djokovic’in antrenör ekibinde yer alan Ivanisevic, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile ilk iki testinin negatif çıkmasına rağmen üçüncü testinin pozitif sonuç verdiğini duyurdu.

“İyi hissediyorum ve herhangi bir semptom taşımıyorum” diyen Hırvat eski tenisçi “Benimle temasa geçmiş herkesi testimin pozitif çıktığı yönünde bilgilendirmek istiyorum ve onlardan kendilerine ve sevdiklerine daha fazla dikkat etmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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2001 Wimbledon’a wildcard ile katılan ve finalde Pat Rafter’ı yenerek tarihin en büyük sürprizlerinden birine imza atan Goran Ivanisevic “Şu an yaptığım gibi kendimi karantinada tutmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Tam bir fiyasko!

Çok ciddi şekilde eleştirilen, sosyal mesafelerin tamamen unutulduğu, oyuncuların umursamaz bir şekilde parti verdiği ve tam bir fiyaskoya dönüşen Adria Tour’da Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki, Djokovic’in eşi Jelena, fitness koçu Marco Panichi ve Dimitrov’un koçu Christian Groh ve Djokovic’le temasta bulunan NBA yıldızı Nikola Jokic daha önce corona virüsüne yakalanan isimler olarak açıklandı.

İptal edilen turnuvada seyirciler tribünde, sporcular ve top toplayıcı çocuklar sahada kol kola görüntüler vermiş, kalabalık basın toplantıları düzenlenmiş ve adeta skandala davetiye çıkarılmıştı.