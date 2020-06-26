Rıdvan Yılmaz: ‘Burak ağabey sağ olsun’

Beşiktaş’ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Süper Lig’in 29. haftasında Konyaspor’u 3-0 mağlup ettikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, “Çok mutluyum! Biz gençler için maçları kazanarak tecrübe edinmek çok önemli. Eksiklerimi biliyorum ve bunları kapatmak için hocalarımın da tavsiyeleri doğrultusunda çalışarak devam ediyorum. Asist yaptım, Burak abi de onu boşa çevirmedi sağ olsun. Güçlenmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“GELECEK KONUŞMAK İÇİN ERKEN”

Gelecek planların nasıl şeklindeki soruya da cevap veren Rıdvan Yılmaz, “Beni yetiştiren ailem, beni yetiştiren hocalarım beni görüp de mutlu oluyorsa ne mutlu bana. Benim için şimdilik bunlar yeterli, gelecek için konuşmak için henüz çok erken” dedi.