NBA kıyafet yönetmeliğinde esnekliğe gitti

NBA yönetimi yeniden başlayacak sezona yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Lig yönetiminin yeni süreçle ilgili yaptığı son güncelleme kıyafet yönetmeliğinde oldu.

Yapılan esnetmeyle oyuncuların saha kenarında otururken takımlarının resmi ceketlerini giymeleri zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca oyuncular polo yaka tişört giyebilecek ve koçlarda polo yaka NBA tişörtleriyle maça dahil olabilecek.

Yeni kurallar temelde NBA’in yaz liginde kullandığı kıyafet yönetmeliğiyle örtüşüyor. Dolayısıyla Orlando’daki Disney World’de tekrar başlayacak sezonda NBA Summer League (Yaz Ligi) havası esecek.

