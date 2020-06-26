NBA kıyafet yönetmeliğinde esnekliğe gitti

NBA yönetimi yeniden başlayacak sezona yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Lig yönetiminin yeni süreçle ilgili yaptığı son güncelleme kıyafet yönetmeliğinde oldu.

Yapılan esnetmeyle oyuncuların saha kenarında otururken takımlarının resmi ceketlerini giymeleri zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca oyuncular polo yaka tişört giyebilecek ve koçlarda polo yaka NBA tişörtleriyle maça dahil olabilecek.

Yeni kurallar temelde NBA’in yaz liginde kullandığı kıyafet yönetmeliğiyle örtüşüyor. Dolayısıyla Orlando’daki Disney World’de tekrar başlayacak sezonda NBA Summer League (Yaz Ligi) havası esecek.

Sources: The NBA has modified its dress code for 2019-20 restart: – Players not required to wear sport coat on bench – Can wear short/long-sleeve polos for team/league business – Male and female coaches: short/long-sleeve NBA polo shirts — Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2020

Bilindiği gibi NBA’de yarıda kalan sezon 30 Temmuz’da tekrar başlayacak. Alınan özel önlemlerle Orlando’da yaratılacak “fanus” ortamıyla corona salgınından tüm sporcu ve katılımcıların korunması hedefleniyor.

Maçlarda yer almayan oyuncular Disney World’ün içinde bulunan üç otelden birinde konaklayacak. Fanus süresince dışarıdan kimse Disney World’e alınmayacak. Bu sebeple testi pozitif çıkan kişilerin bilgileri lig tercih ettiği takdirde dış dünya ile paylaşılacak.

NBA’de “dress code” olarak adlandırılan kıyafet yönetmeliği 2005 senesinde dönemin NBA patronu David Stern’den tarafından yürürlüğe sokulmuştu. Yeni kurallar dizisiyle sporcuların maçlara resmi kıyafetlerle gelmeleri mecburi tutulmuş ve hip hop kültürünü çağrıştıran kıyafetler kural dışı tutulmuştu. Amerika’daki profesyonel spor ligleri arasında bu tarz bir yönetmeliği kabul eden ilk lig NBA olmuştu.

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