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MAÇ SONUCU | Chelsea Manchester City 2-1 | Liverpool şampiyon!

Chelsea ile Manchester City arasında oynanan dev karşılaşmada gülen taraf Londra ekibi oldu. Chelsea'nin galibiyeti, Liverpool'u 7 hafta kala şampiyonluğu garantilemesini sağladı.

SKOR DIŞ HABER
00:15 -
Haberler Futbol

İngiltere Premier Lig’in 31. haftası dev bir maça sahne oldu. Chelsea, sahasında konuk ettiği Manchester City’yi 2-1 mağlup ederek, Liverpool’un ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesini sağladı. Liverpool, Chelsea’nin bu galibiyetiyle 30 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşamış oldu.

İki takımın da bol pozisyona girdiği dev maç, izleyenlerin nefesini kesti. Chelsea, 36. dakikada Pulisic’in golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 Chelsea’nin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Manchester City, 55. dakikada Kevin de Bruyne’ün serbest vuruştan attığı golle beraberliği yakaladı. Bu golden sonra Manchester City kalesine galibiyet için yüklenen Chelsea, birkaç net fırsattan yararlanamadıktan sonra, 78. dakikada galibiyet golüne ulaştı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Willian, skoru belirleyen golü ağlara bıraktı.

Aldığı galibiyetle puanını 54 yapan Chelsea, ilk 4 yarışındaki avantajını korudu. Manchester City ise 63 puanda kaldı.

Bu sonuçla bitime 7 hafta kala en yakın rakibi Manchester City´nin 22 puan önünde olan Liverpool, 30 yıl aranın ardından şampiyonluğunu ilan etti.

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Son güncelleme: 00:25 26.06.2020