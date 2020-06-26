MAÇ ÖZETİ: Beşiktaş Konyaspor özet! BJK 3 puanı 3 golle kaptı!

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk ediyor. Konyaspor’da Hadziahmetovic, Lens’e yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü. Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal ederek, oyuncuya direkt olarak kırmızı kart gösterdi. Konuk ekip 15. dakikada 10 kişi kaldı. Ev sahibi Beşiktaş golcü ismi Burak Yılmaz’ın 40. dakikada attığı gol ile karşılaşmada 1-0 öne geçti. Siyah beyazlı ekipte Abdoulay Diaby 45+2’de attığı gol ile farkı ikiye çıkartan isim oldu. Lens ise 52. dakikada attığı gol ile maçın skorunu belirledi.

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ATİBA’DAN İKİNCİ DALYA

Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma altında Süper Lig’deki 200. maçına çıktı. Konyaspor mücadelesinde ilk 11’de forma giyen Kanadalı futbolcu, karşılaşma öncesinde kendisi için hazırlanan plaketi aldı.

Bugüne kadar Beşiktaş formasıyla 199’u lig maçı olmak üzere 248 karşılaşmada oynayan ve 17 gol atıp 23 asist yapan 37 yaşındaki futbolcu için kulüp tarafından özel olarak hazırlanan video, stadyumda bulunan ekranlarda oynatıldı.