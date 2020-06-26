Lebron James’ten 100 milyon dolarlık yeni şirket

Los Angeles Lakers’ın süper yıldızı LeBron James, iş ortağı Maverick Carter ile SpringHill Co. isminde bir medya şirketi kurduklarını açıkladı.

100 milyon dolarlık bir sermayesi bulunan yapım şirketi corona salgınından hemen önce, 11 Mart’ta, kurulmasına karşın basına geçtiğimiz günlerde tanıtıldı.

Bloomberg Businessweek’in yaptığı habere göre yeni kurulan şirket ikilinin daha önce sahip olduğu SpringHill Entertainment ve Uninterrupted LLC’yi bünyesinde barındıracak. Örneğin SpringHill, Space Jam’in yeni versiyonun arkasında bulunan yapım şirketlerinden biriydi.

Yeni kurulan şirketin resmi Instagram hesabından paylaşılan videoda her tarzdan içeriğin yeni şirket kapsamında oluşturulabileceği mesajı okunuyor.

James, Bloomberg’e verdiği demeçte “Hikaye anlatıcılıktan bahsettiğimizde her eve girip onları da işin bir parçasına dahil edebilmeyi umuyoruz. Böylece insanlarda yapılan işin bir parçası olma hissiyatını oluşturabilmeyi amaçlıyoruz. Bu çok organik bir ilişki” diye konuştu.

Şirket şimdiden Disney ve Netflix platformları ile anlaşma imzalamayı başardı. James kurulan şirketin sahibi olarak gözükürken Carter ise CEO pozisyonunda yer alıyor.

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