Kulüpler oyladı, federasyon açıkladı, Amiens ve Toulouse küme düştü!

Fransa Futbol Federasyonu, Ligue 1’de gelecek sezonun 20 takımla oynanacağını resmen açıkladı. Bu kararın üzerine ligin iptali ile küme düşürülen son iki sıradaki Amiens ile Toulouse’un ligde kalma umutları da sönmüş oldu.

Covid-19 krizi nedeniyle sezon yarıda kalırken iki kulüp küme düşürülmüştü. Bununla birlikte Fransız danıştayına giden Amiens ve Toulouse bu ay başında küme düşürülme kararını askıya almış ve Fransız futboluna 2020-2021 sezonunun formatını düşünmek için zaman tanımıştı.

Ancak tüm bu sürece rağmen Fransız kulüplerinin arasında yapılan oylamada Ligue 1’in gelecek sezon da 20 takımla oynanması sonucu çıktı.

Fransa Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada 2020-2024 arasında Ligue 1’in sadece 18 ila 20 kulüp arasında oynanmasına karar verildiği açıklandı.