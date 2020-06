Kobe Bryant’ın hiçbir yerde görülmemiş görüntüleri açık artırmaya çıkıyor!

2020’nin ilk günlerinde geçirdiği bir trajik helikopter kazasında yaşamını yitiren NBA efsanesi Kobe Bryant’ın büyük bir çoğunluğu hiçbir yerde yayınlanmamış görüntüleri açık artırmayla satışa sunulacak.

Kolej kariyeri yaşamadan direkt olarak liseden sonra 17 yaşında NBA Draft’ine giren Kobe’nin okuduğu lise olan Philadelphia’daki Lower Merion High School’da çekilmiş 22 saatten uzun maç ve röportaj görüntüleri 24 yıl sonra alıcı arayacak.

LeBron James, Tom Brady, Shaquille O’Neal, Michael Phelps, Dwayne Wade ve Ryan Braun’un da lise görüntülerini içeren lot 23 Temmuz’da satışa çıkacak. Lotun 250 bin ile 350 bin dolar arası bir meblağa satılması bekleniyor.

The Last Dance etkisi…

Kobe Bryant’ın da ölümü öncesinde Los Angeles Lakers’taki son senesini anlatan The Last Dance benzeri bir belgesel hazırlığında olduğu bilinirken Jordan ve The Last Dance etkisi ile bu görüntülerin çok daha değerlendiği düşünülüyor.

Michael Jordan tarafından giyilen ve imzalanan bir Dream Team forması belgesel dizinin başladığı dönemde 216 bin dolara satılırken MJ’in 1985’te ilk kez bir maçta giydiği Air Jordan 1’i ise beklentinin üç katı fiyatla 560 bin dolara satılmıştı.

Kobe’nin görüntülerinin yüzde 60’ının maç görüntüleri olduğu, yüzde 40’ının ise röportaj görüntüleri içerdiği aktarıldı. Kobe önderliğinde Lower Merion Aces 53 yıllık sonra ilk eyalet şampiyonluğunu elde etmişti.

1994 ve 2003 arası

Yıldız isimlerin de görüntülerinin kaynağı High School Sports Show adlı bir haftalık TV programı. Dizini satışa çıkaran Stu Ross 1994 ve 2003 arası 35 binin üzerinde maç kaydetmiş. Öte yandan açık artırmaya ev sahipliği yapacak olan Profiles in History nihai meblağın yüzde 10’unun MambaOnThree Fund’a bağışlanacağını açıkladı.

Bir yardım fonu olan MambaOnThree Fund, 26 Ocak’ta helikopter kazasında yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak ve ailelerine destek olmak amacıyla kuruldu.