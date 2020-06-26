İtalya’da maçlar başladı, yayın yok! BeIN ile Serie A arasında kriz!

Serie A pandemi sonrası sahaya döndü ancak merakla beklenen şampiyonluk mücadelesi yaşanan bir kriz nedeniyle ekranlara taşınamıyor. Ligin yayın haklarını elinde tutan BeIN Media ile yaşanan kriz sonrası pazarlıklar sürerken tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Bloomberg’in haberine göre Serie A fiyatta indirime gitmeyi kabul etti. İsmini vermek istemeyen bir Serie A yetkilisinden alınan bilgiye göre anlaşmanın detayları 30 Haziran’da açıklanacak. Serie A ve ligin haklarını yöneten IMG resmi bir açıklamada bulunmadı.

BeIN maçları, Türkiye de dahil olmak üzere 35 bölgede yayınlıyor ancak pandemi sonrası ekranlar, yayın haklarının değeri noktasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle karardı! BeIN üç sezon için Serie A’ya 500 milyon dolar ödemişti.

Katarlı yayıncı hiçbir uyarıda bulunmadan maçları yayınlamayacaklarını açıkladı ve salı günü sosyal medyada paylaşılan bir metinde yer alan ifadelere göre, “açıklanmayan bir hukuki nedenden ötürü” maçların yayınlanmadığı belirtildi. BeIN ve IMG arasındaki pazarlık da aynı gün, salı günü, başladı.

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Tüm bunların yanında ilişkileri asıl bozan sürecin İtalya Süper Kupası’nın Cidde’de oynanmasına karar verilmesi ile başladığı ifade ediliyor. BeIN, 2018-2021 yılları arasında Serie A’nın yayın haklarını kendilerine özel olarak aldıklarının altını çiziyor.

Korsan yayın krizi…

Suudi Arabistan’ın Katar’a ekonomik ambargo koyması, BeIN’in bu sebeple Suudi Arabistan’da faaliyet gösterememesi ancak ülkede korsan bir şekilde BeIN sinyalinin Suudi Arabistan halkı ile paylaşılması ipleri geren başka bir detay.

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BeIN haklarının Suudi Arabistan’da korsan olarak kullanılmasına karşı, Serie A’nın yanı sıra İngiltere Premier League, İspanya La Liga ve Wimbledon’dan da destek bekliyor.

Şirket son olarak Premier League kulüplerine bir mektup yazarak Suudi konsorsiyumunun Newcastle United’a talip olmasına karşı uyarılarda bulunmuştu. Premier League yönetimi anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yakın zamanda karar verecek.