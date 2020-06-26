Galatasaray onları yeniden buluşturuyor: Diagne ve Trezeguet!

Transferde mali durumlar nedeniyle fazla kıpırdayamayacak olan Galatasaray, tasarruflu ve nokta atış yapmak için ince eleyip sık dokuyor. Belçika'da Club Brugge'da kiralık forma giyen ancak varlık gösteremeyen Mbaye Diagne, Süper Lig'de sezonun bitmesiyle Cimbom'a dönecek. Sarı-kırmızılı teknik heyet, 28 yaşındaki Senegalli forvetin eski performansına ulaşması için eski takım arkadaşı Mısırlı Trezeguet ismini masaya yatırdı.

ASTON VILLA SIKINTILI

Geçen sezon Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon Euro'ya transfer olan Trezeguet, Premier Lig'de tutunamadı. Villa'nın da küme düşme olasılığının yüksek olması sebebiyle Trezeguet, Süper Lig'e dönebilir. Cimbom, bu fırsatı kaçırmak istemiyor. İki futbolcunun Kasımpaşa'daki döneminde Diagne, 36 maçta 32 gol atarak zirve yapmıştı. Trezeguet de 71 maçta forma giymiş ve 25 gol-18 asistle oynamıştı.

İki yıldız, Kasımpaşa’yla Süper Lig’e toplamda 57 golle damga vurdu