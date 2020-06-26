Fenerbahçe yabancı kaldı!

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye başkan olmasının ardından 2 yıl içerisinde sarı-lacivertliler 16 yabancı oyuncu transferi yaptı. Büyük umutlarla gelen Slimani, Ayew, Moses,Benzia, Diego Reyes ve Adil Rami'yle yollar ayrılırken Alman yıldız Max Kruse, disiplinsizlikleriyle gündeme geldi. Kruse, tek taraflı olarak sözleşmesini feshetti ve olayı FIFA'ya taşıdı. Zanka ile Frey ise kiralık olarak gönderildi. İranlı Allahyar lig maçlarında hiç forma giymezken Miha Zajc, yedek kulübesine hapsoldu.

TEK TESELLİ MURIQI

Jailson, Falette ve Rodrigues, bu sezon performans olarak sınıfta kaldı. Özellikle Rodrigues'in Galatasaray'da verdiği etkiden eser yok. En istikrarlı yabancı isimler Vedat Muriqi ve Luiz Gustavo. Rize'den gelen Muriqi, Süper Lig'i iyi tanımasından dolayı yabancılık çekmedi ve şu ana kadar 31 maçta 16 gol atma başarısı gösterdi. Marsilya'dan alınan Luiz Gustavo, tecrübesiyle kalitesini kanıtladı ama yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

ÖMER FARUK VE GÜRKAN’A FORMA ŞANSI

Teknik heyet kalan 6 haftada bazı genç isimleri oynatmayı düşünüyor. Malatyaspor maçında Ömer Faruk Beyaz ve Gürkan Başkan'ın süre alması bekleniyor. Takım kaptanı Emre Belözoğlu, bu iki isimle yakından ilgilenip motive ediyor.