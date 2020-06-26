Efsanevi boksör Roberto Duran, Covid-19’a yakalandı!

Boks tarihinin unutulmaz hafif sıklet boksörlerinden biri olan ve ülkesinde adeta bir halk kahramanı olan Panamalı Roberto “Hands of Stone” Duran, Covid-19’a yakalandı. Nezle benzeri şikayetlerle hastaneye giden 69 yaşındaki efsanevi boksöre yapılan test pozitif çıktı.

Roberto Duran’ın oğlu Robin Duran, Instagram hesabından bir açıklama yaparak “Babamın test sonuçları geldi ve Covid-19 pozitif olduğu ortaya çıktı. Şu an hafif bir üşütme dışında hala semptom göstermiyor, yoğun bakımda veya solunum cihazında değil ancak hala gözlem altında” ifadelerini kullandı.

Dört farklı sıklette dünya şampiyonu!

2001 yılında kariyerine nokta koyan ve tarihin en iyileri arasında gösterilen Duran; 60’lar, 70’ler, 80’ler, 90’lar ve 2000’lerde ringe çıktı, dört farklı sıklette dünya şampiyonluğu kemeri taşıdı ve çıktığı 119 maçta 70’i nakavt ile olmak üzere 103 kez galip ayrıldı, 16 kez mağlubiyeti tattı.

Üst üste ilk 31 maçını kazanan Roberto Duran, 32. maçını kaybetse de serisini sürdürdü ve 73. maçında efsanevi ABD’li velter sıklet Sugar Ray Leonard’ı mağlup etmeyi başardı. Duran, 72 galibiyet ve 1 mağlubiyete ulaşırken Sugar Ray Leonard ise 28. maçında ilk mağlubiyetini aldı.

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Hafif sıklet, velter sıklet, hafif orta sıklet ve orta sıklette dünya şampiyonluk kemerine ulaşan Duran bunların yanı sıra hafif sıklette hem ‘lineal’ hem de ‘undisputed’ (tartışmasız/zorunlu rakibini yenmiş); velter sıklette ise ‘lineal’ şampiyon unvanına erişti.

Tarihin en iyilerinden

2002’de Duran, saygın The Ring dergisi tarafından son 80 yılın en büyük 5. boksörü olarak gösterildi. Boks tarihçisi Bert Sugar ise Duran’ı tüm zamanların en iyi 8. boksörü olarak seçti. AP ise onu 20 yüzyılın en iyi hafif sıkleti olarak belirledi. Pek çok uzman, yorumcu ve sporcu da onu tüm zamanların en iyi hafif sıklet boksörü olarak gösteriyor.