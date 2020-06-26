Davis Cup ve Fed Cup Finalleri 2021’e ertelendi

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), bu sene Madrid’de oynanacak Davis Cup Finalleri’nin, corona salgını sebebiyle 2021 senesine ertelendiğini açıkladı.

Takım bazında yapılan turu geçtiğimiz sene İspanya, kendi evinde kazanmıştı.

Şirketi Kosmos Tennis’in organizasyona büyük yatırım yaptığı Bacelonalı ünlü oyuncu Gerard Pique, “Davis Cup Finalleri’nin 2020’de oynanmayacak olması tüm paydaşlar için üzücü bir haber. Katılma hakkı kazanan her ülke için pandemi sürecinin nasıl ilerleyeceğini öngöremiyoruz. Ayrıca bu yılın Kasım ayı için dahi olsa, katılımcı ülkelerin Madrid’e geliş sürecindeki sağlık anlamında güvenliğini sağlamak mümkün olamayabilir” diyerek ITF ile yaptıkları ortak açıklamada üzüntüsünü belirtti.

Kosmos, ITF ile yaptığı ortalık anlaşmasıyla ulusal düzeydeki organizasyonu canlandırmayı amaçlıyordu. Şirket bunun için 25 senede 3 milyar dolarlık bir paketle turnuvaya yatırım yapmıştı.

Finallere katılma hakkı kazanan 18 ülke, farklılık yaşanmaksızın gelecek sene aynı organizasyonda yer alacak.

FED CUP FİNALLERİ DE BİR SONRAKİ SENEYE ERTELENDİ

ITF benzer şekilde Fed Cup Finalleri’nin de bir sonraki seneye ertelendiğini açıkladı. Normal şartlarda Nisan ayında Budapeşte’de düzenlenmesi gereken organizasyonun pandeminin ilk aşamasında bu sene içinde oynanabileceği düşünülüyordu. Ancak şartların uygun olmaması sebebiyle turnuva, 2021 senesinde 13-18 Nisan arasında Macaristan’ın başkentinde oynanacak.

Turnuva yapılsaydı yaklaşık 60 oyuncu ve çalışanlarla birlikte kalabalık bir ekip Budapeşte’de bulunacaktı. Katılımcı ülkelerden 10’u Avrupa’da bulunmasına karşın lojistik anlamda turnuvanın düzenlenmesini riskli bulan ITF, organizasyonu seyircisiz oynatmayı hiç düşünmediklerini açıklamıştı.

Fed Cup da Davis Cup’a benzer şekilde uluslar düzeyinde organize edilen bir tenis turnuva olarak takvimde bulunuyor. Toplamda 18 milyon dolar ödül dağıtılan Fed Cup’ta 12 ülke bir haftalık süre içerisinde şampiyonluk için yarışıyor.

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