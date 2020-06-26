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Daniel Pancu, Dinamo Bükreş’in başkanı oldu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Gabriel Pancu, ülkesi Romanya'da 2'nci Lig takımlarından Rapid Bükreş'e başkanlık yapacak.

13:53 -
Haberler Beşiktaş
Daniel Pancu, Dinamo Bükreş’in başkanı oldu

Ülkemizde 2002-2006 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş’ın 100. yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, 1.5 sezon da Bursaspor’da oynayan Daniel Gabriel Pancu, kulüp başkanı oldu.

42 yaşındaki eski Rumen milli futbolcu, 11 sezon top koşturduğu, 2018’in ekim ayından 2020’nin mart ayına kadar da teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya 2’nci Ligi takımlarından Rapid Bükreş’e başkanlık yapacak. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada; Pancu’nun Ovidiu Burca’dan sonra göreve başlayacağı belirtildi.

Daniel Gabriel Pancu Rapid Bükreş süper lig