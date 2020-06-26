Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor CANLI YAYIN | (21:00)

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek. Vodafone Park’taki mücadele saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rıdvan, Ruiz, Vida, Gökhan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N’Koudou, Burak
Yedekler: Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Erdoğan Kaya, Caner Erkin, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Kevin-Prince Boateng
KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Amir, Bajic
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Mücahit Atalay, Ali Turan, Marin Anicic, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Levan Shengelia, Farouk Miya, Erdon Daci, Thuram
Beşiktaş’ta maç öncesinde can sıkan bir durum yaşandı. Siyah-beyazlılar, 2 oyuncunun yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Karşılaşma öncesinde bir kez daha teste giren Beşiktaşlı oyuncular, duruma göre maça çıkacak. Öte yandan antrenmanda Sırp yıldız Adem Ljajic sakatlandı ve maç kadrosuna alınmadı.
Konyaspor’u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, rakibini Şubat 1993’ten bu yana üst üste beş iç saha karşılaşmasında mağlup edemiyor. Beşiktaş ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor ise, rakibini en son Mayıs 2016’da mağlup edebilmişti. Beşiktaş o maça 2015/16 sezonu şampiyonluğunu garantilemiş bir şekilde çıkmıştı.
Konyaspor’a karşı sahaya çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol atan Burak Yılmaz , Süper Lig kariyerindeki ilk golleri Beşiktaş formasıyla Konyaspor filelerine göndermişti . İttifak Holding Konyaspor’un hücum yükünü çeken Deni Milosevic’e de bu maçta yine çok iş düşecek.