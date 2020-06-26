Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş Konyaspor maçı hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta sonunda Denizlispor'u 5-1 mağlup ederek güç gösterisi yapan Beşiktaş, bu hafta Dolmabahçe'de Konyaspor’u konuk edecek. İki futbolcusunda corona virüsü tespit edilen Beşiktaş, “Futbola Dönüş Talimatnamesi”ndeki bilgilere göre bu akşam maça çıkacak. Virüs tespit edilen iki futbol maç kadrosuna alınmayacak. Talimatnameye göre, maçın ertelenmesi için kadroya alınacak oyuncu sayısının 14'ün altına düşmesi gerekiyor. İşte Beşiktaş Konyaspor maçı ile ilgili son gelişmeler…

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorbay Küçük'ün yöneteceği Beşiktaş Konyaspor mücadelesi bu akşam 21.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Beşiktaş Konyaspor maçının hangi kanalda olacağını merak ediyor. 21.00'da başlayacak olan Beşiktaş Konyaspor maçı beIN SPORTS HD1'den yayınlanacak.

ADEM LJAJIC VE UMUT NAYİR KADRODA YOK

Beşiktaş'ın başarılı 10 numarası Adem Ljajic ve bu sezon kritik maçlarda attığı gollerle dikkat çeken Umut Nayir sakatlıkları sebebiyle Konyaspor maç kafilesine dahil edilmedi. Ayıca sezonu kapatan Douglas da Konyaspor maçında olmayacak.

ATIBA'NIN 200. MAÇI

Beşiktaş taraftarlarının çok sevdiği Atiba, bu akşam Konyaspor mücadelesinde forma giymesi durumunda Siyah-beyazlı takımda 200. kez maça çıkmış olacak.

MUHTEMEL 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Boateng, Elneny, Diaby, N'koudou, Boateng, Burak

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Milosevic, Jonsson, Ömer Ali, Amir, Shengelia