Beşiktaş kazanıp, hafta sonunu rahat geçirmek istiyor!

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayıp ardından kampa girdi. Korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçında sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan, ardından ise deplasmanda Denizlispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçen siyah-beyazlılar, Konyaspor karşısında da kazanarak seriye geçmek istiyor. Lider Başakşehir'in 4. sırada bulunan Galatasaray'ı konuk edeceği haftayı kayıpsız geçmek isteyen Beşiktaş, Konyaspor önünde 3 puana uzanarak ilk 4 sırayla arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor.

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LJAJIC VE DOUGLAS YOK!

Konyaspor karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ta iki eksik var; sezonu kapatan Douglas ve dün MR sonucu açıklanan Ljajic. Antalyaspor karşısında cezalı olan ve Denizlispor maçında formasına gol ve asistle dönen Burak Yılmaz, bu maçta da Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın en önemli gol ayağı olacak. Denizli deplasmanına sakatlığı nedeniyle götürülmeyen Vida da iyileşti ve bu maçta forma giyebilecek.

6 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Jeremain Lens, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, N'Koudou ve Umut Nayir, Konyaspor önünde kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak olan Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak. Konyaspor'da ise Paolo Hurtado'nun sakatlığı bulunuyor. Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic ve Hadziahketovic de kart sınırında bulunan isimler.

Bu akşam saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Kamil Çetin yapacak.

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MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Boateng, Elneny, Diaby, N’koudou, Boateng, Burak

Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Milosevic, Jonsson, Ömer Ali, Amir, Shengelia,