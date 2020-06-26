SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Berke Özer, 1 yıl daha Westerlo’da

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, Belçika ekibi Westerlo ile kiralık sözleşmesinin 1 yıl uzadığını açıkladı.

13:46 -
Haberler Fenerbahçe
Berke Özer, 1 yıl daha Westerlo’da

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Berke Özer, kiralık olarak forma giydiği Belçika 2. Lig ekibi Westerlo ile sözleşmesini uzattı.

20 yaşındaki file bekçisi Twitter hesabından bir videoyla birlikte yaptığı paylaşımda, “Westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum” dedi.

Berke Özer, Westerlo’da 22 maça çıkarken kalesinde 23 gol görmüş ve 6 maçta da gole izin vermemişti.

berke özer westerlo
Son güncelleme: 14:18 26.06.2020