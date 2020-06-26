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Sözcü

Atiba Hutchinson’dan Beşiktaş formasıyla ligde ikinci dalya!

Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma altında 200. lig maçına çıktı. Beşiktaş Kulübü, tecrübeli oyuncuya, 200. maçı için özel plaket verdi.

21:35 -
Haberler Beşiktaş
Atiba Hutchinson’dan Beşiktaş formasıyla ligde ikinci dalya!

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma altında Süper Lig'deki 200. maçına çıktı. Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Kanadalı futbolcu, karşılaşma öncesinde kendisi için hazırlanan plaketi aldı.

Bugüne kadar Beşiktaş formasıyla 199'u lig maçı olmak üzere 248 karşılaşmada oynayan ve 17 gol atıp 23 asist yapan 37 yaşındaki futbolcu için kulüp tarafından özel olarak hazırlanan video, stadyumda bulunan ekranlarda oynatıldı.

Atiba için hazırlanan videonun gösterildiği sırada tecrübeli oyuncuyu, saha içinde ısınırken takım arkadaşları da tebrik etti.

Atiba Hutchinson beşiktaş süper lig