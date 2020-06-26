At artık Sörloth!

Bu sezon Trabzonspor'u sırtlayan isimlerin başında gelen Alexander Sörloth, Süper Lig'de 6 maçtır süren gol sessizliğini bozmak istiyor. Ligde en son gollerini 22 Şubat 2020'de deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında atan Norveçli forvet; Rizespor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Alanyaspor filelerini boş geçti.

Yarın Ankaragücü'nü konuk edecek bordo-mavililerin evinde oynadığı maçlarda 11 gol atarken, 3 de asist yapan Sörloth, deplasmanda ise 8 gol atıp 5 asist yaptı. 24 yaşındaki Norveçli, 3 bin 445 dakika ile takımda en çok süreyi alan isim. Sörloth iki kulvardaki 42 maçta 27 gol atarak Karadeniz ekibinin en etkili oyuncusu oldu.

Lig: 28 maç, 19 gol, 8 asist

Kupa: 6 maç, 6 gol

Avrupa: 8 maç, 2 gol

103 GÜN SONRA EVİNDE

Trabzonspor, iç saha hasretini Ankaragücü'nü konuk edeceği yarınki maçla sona erdirecek. Fırtına, evindeki en son lig maçını 15 Mart 2020'de Başakşehir'e karşı oynamıştı. Karadeniz ekibi 103 gün sonra Medical Park Stadyumu'nda resmi bir karşılaşmaya çıkacak. Tribünde yer alamayacak bordo-mavili taraftarlar sahil boyunca stadyuma giden güzergahta meşale şov yaparak takımlarına destek verecek.