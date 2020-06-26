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Sözcü

Arjantin’den Radamel Falcao için flaş iddia!

Arjantin ekibi River Plate, Galatasaray'ın golcü ismi Radamel Falcao'nın takıma geri dönebileceğini açıkladı.

18:38 -
Haberler Futbol
Arjantin’den Radamel Falcao için flaş iddia!

Galatasaray’ın golcü ismi  Radamel Falcao ile ilgili  eski takımı River Plate’den yeni bir açıklama geldi. River Plate Yöneticisi Enzo Francescoli, Arjantin basınına yaptığı açıklamada Kolombiyalı oyuncunun transferini istediklerini söyledi.

Tecrübeli oyuncunun ekonomik şartlarını uydurmaları gerektiğini vurgulayan Francescoli, “Falcao bize gelebilir, bu ihtimal dahilinde. Sürekli söylediğim bir şey var, eğer bir oyuncu gerçekten dönmek isterse ve ekonomik olarak da uydurabilirsek, geri gelebilir” ifadelerini kullandı.

Arjantin basını, Radamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron’un Arjantinli olduğunu vurgulayarak, geri dönüşün gerçekleşebileceğini ya da yeni rotanın ABD olabileceğini yazdı. Futbola başladığı River Plate’de 101 maça çıkan ve 41 gol, 6 asistlik performans sergileyen Kolombiyalı golcü, 2 yılın ardından 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle Porto’ya transfer olmuştu.

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Son güncelleme: 18:42 26.06.2020