Zeljko Obradovic dönemi sona erdi, organizasyon dağılıyor

Fenerbahçe’yi Avrupa basketbolunun en önemli kulüplerinden biri haline getiren Zeljko Obradovic, sarı-lacivertlilere veda etti. Avrupa basketbolunun 60 yaşındaki Sırp efsanesi, 1 yıl takım çalıştırmayacağını açıklayarak veda etti. SÖZCÜ, Obra’nın ayrılık sürecini Fenerbahçe’de erkek basketbolunu nelerin beklediğini masaya yatırdı.

NEDEN VE NASIL GİTTİ?

– Takım yaşlandı, başarıya doydu. Pek çok maçta konsantrasyon eksikliği yaşandı. Buna sakatlıklar da eklendi. Kadro istikrarı yakalanamayınca, BSL ve EuroLeague’de istikrarsız sonuçlar alındı. Bu, Obradovic’in moralini bozdu – Kulübün maddi sorunları, takıma yansıdı. Farklı dönemlerde ödemeler gecikti. Obradovic, oyuncularını motive etmenin sıkıntısını yaşadı.

– Ataköy Ülker Arena’da oluşturulan basketbol kültürü, son sezonda Obradovic’i tatmin etmedi. Sırp koç, pek çok maçta takımın yalnız bırakılmasından yakındı, taraftarlara sitem etti.

– Kendisinin ve takımın durumu ile ilgili yönetimle görüşmeyi bekleyen Obradovic, ancak normalleşme döneminde Başkan Ali Koç ile bir araya geldi. Uzun süren bekleyiş nedeniyle Obradovic kendini dışlanmış hissetti.

– Bir ‘proje’ adamı olan Obradovic, son görüşmede hayal kırıklığına uğradı. Bütçe küçülmesinin dışında Sırp koçun önüne herhangi bir plan konulmadı. Obra, kendisi adına indirimi kabul ederken oyuncuların durumu hala belirsizdi.

– Teknik ekip Obradovic’in bilgisi dahilinde kamp programı hazırladı. Antrenmanların 5 Ağustos’ta başlaması öngörülüyordu. Ancak pandeminin sürmesi, Sırp koçu ve ailesini tedirgin etti. Obra, Başkan Ali Koç ve yardımcısı Semih Özsoy’u arayarak kararını bildirdi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

– Yönetim oyunculara mart ayına kadar olan ödemelerini yaptı. Diğer alacaklar için EuroLeague’den gelecek ‘indirim’ kararı bekleniyor. Ancak ayrılacaklar, alacaklarından feragat edebilir.

– Başta Sloukas ve Datome olmak üzere yabancı oyuncular, Obradovic’e göre hareket edeceklerdi. Sarı-lacivertli birçok basketbolcunun takımla yollarını ayırması bekleniyor.

– Obradovic, toplam 19 kişilik bir ekiple çalışıyordu. Takımı kuran Genel Menajer Maurizio Gherardini dahil bu ekipteki pek çok isimle yolların ayrılması bekleniyor. Bir başka deyişle Fenerbahçe’deki ‘basketbol organizasyonu’ dağılacak ve yeniden yapılanmaya gidilecek.

– Obradovic’in ayrılması, yönetimin elini rahatlattı. Bütçe planlaması daha kolay yapılacak. Geçen sezon başında 30 milyon Euro olan bütçenin, Obra’nın da gitmesiyle 10-11 milyon Euro seviyesine çekilmesi düşünülüyor.

Sinyali ocakta vermişti

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağının ilk sinyalini ocak ayında vermişti. Sırp koç, Socrates dergisine verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: “Gençlerin önünü açmaya niyetliyim. Ailem, arkadaşlarım, ben ve bir kart destesi… Gerçekten bitsin istiyorum. Yazlıkta TV izlerken diyeyim ki: Ya bu Erdem Can! Ne deli adammış. Molalarda amma sinirli.” Obra, yine bir maç sonrası “Bazen insanlar çok yıl geçtikten sonra bazı şeyleri anlarlar. O zaman da gelecek” vurgusunu yapmıştı.

Ufuk Sarıca iddiası

Fenerbahçe Beko’da Obradovic’in koltuğuna kimin oturacağını sadece sarı-lacivertli camia değil Avrupa basketbolunun paydaşları da yakından izliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, halen A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka’yı çalıştıran Ufuk Sarıca’yı istediği belirtiliyor. Yerli adaylar arasında, Fenerbahçe camiasına uzak olmayan ve sorunlarla boğuşan Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan Ertuğrul Erdoğan da var. Litvanya efsanesi Sarunas Jasikevicius ile İtalyan Sergio Scariolo, yabancı koç adayları.

Kadro silbaştan

Fenerbahçe Beko’dan ilk ayrılan isimler Lauvergne, Nunnally ve Thomas oldu. Williams sırada. Obradovic’in kararını bekleyen Datome’nin ülkesine dönüp Armani forması giymesi bekleniyor. Sloukas da büyük bir ihtimalle Olympiakos’a dönecek. Kontratları devam eden De Colo ve Vesely, kalması beklenen iki yabancı. Ucuz yabancılar ve genç Türkler, yeni dönemin kadrosunu tamamlayacak.

EN YÜKSEK KONTRATLAR

OYUNCU YILLIK ÜCRET ($)

Nando de Colo 2.600.000

Derrick Williams 2.500.000

Jan Vesely 2.400.000

Gigi Datome 2.275.000

Kostas Sloukas 2.000.000

Nikola Kalinic 1.700.000

Yönetim şokta

Sarı-lacivertli yönetimin, Obradovic’in veda kararını büyük bir şaşkınlıkla karşıladığı öğrenildi. Yönetime yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Başkan Ali Koç tarafından bizzat uğurlanan Sırp çalıştırıcının 3.2 milyon Euro olan maaşını 1.6 milyon Euro’ya indirmeyi kabul etmesiyle “Bu iş tamam” diyen yönetimin, Belgrad’dan gelen kararın ardından büyük şok yaşadığı belirtildi.

Taraftar tepkili

Futboldaki 2 yıllık başarısızlığın ardından kulübün en başarılı takımında yaşanan deprem, sarı-lacivertli camiayı ayağa kaldırdı. Fenerbahçe taraftarının çok sevdiği, adına besteler yaptığı Obradovic ile devam edilmemesine taraftarlar tepki gösterdi. Yönetimin “Hocamız dinlenme kararı aldı” şeklindeki açıklaması da tatmin etmedi. “Obradovic kalmak için, yönetim gönderebilmek için uğraşmış” diyenlerin sayısı oldukça fazla.

Seviye atlattı

Fenerbahçe Beko’daki 7 yıllık kariyerini noktalayan Zeljko Obradovic, 2017’deki EuroLeague şampiyonluğu ile tarih sayfalarındaki yerini aldı. Bu başarı, takım sporlarında erkeklerde Avrupa’nın ilk ve en büyük kupası oldu. Efsane koç, 18 kez finale kaldığı 25 organizasyonda 11 şampiyonluk yaşadı. EuroLeague’de 5 kez ‘final four’ gören; 2016 ve 2018’de ikinci, 2015 ve 2019’da dördüncü olan sarı-lacivertli erkek basketbol takımının tarihte kazandığı 27 kupanın 11’inde, 507 maçta 382 galibiyet alan (yüzde 75.3) Obradovic’in imzası bulunuyor. Sırp koçun çalıştığı dönemde Fenerbahçe’de futbol takımının kazandığı kupa sayısı ise sadece 1.

OBRADOVİC'Lİ FENERBAHÇE

ŞAMPİYONLUK YIL

EuroLeague (1) 2017 Türkiye Ligi (4) 2014, 2016, 2017, 2018 Türkiye Kupası (3) 2016, 2019, 2020 CB Kupası (3) 2013, 2016, 2017

28 yıllık kariyerinde 9 EL şampiyonluğu

Zeljko Obradovic, 28 yıllık koçluk kariyerinin 25’inde 1 numaralı kupada mücadele etti. Sırp başantrenör, halen EuroLeague olarak düzenlenen en büyük turnuvada 18 kez ‘final four’ (dörtlü final) görürken 9 kez de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Obra’dan sonra hüsran

Zeljko Obradovic'in daha önce çalıştırdığı takımlar, ayrıldıktan sonra eski başarılı günlerin uzağında kalıyor. Buna en yakın örnek Panathinaikos. Yunan devi, Obradovic'ten sonra 9 yıldır ‘final four’ göremiyor. Yine Sırp koç ayrıldıktan sonra Partizan iki kez final four’a katılsa da kupa kazanamadı. Juventut Badalona bir daha ‘final four’ oynamadı. Real Madrid ‘final four’ için 14 yıl, şampiyonluk için 18 yıl bekledi. Benetton Treviso 3 yıl sonra ‘final four’ oynayabildi, ardından EuroLeague’den ayrıldı.

Bu bir son değil BAŞLANGIÇ

Zeljko Obradovic, ayrılık kararının ardından yaptığı açıklamada “Ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım” dedi. Efsane Sırp koç, Aziz Yıldırım’a, Ali Koç’a, Semih Özsoy’a, Ülker Ailesi’ne, Doğuş Grubu’na ve Beko’ya, Genel Menajer Maurizio Gherardini’ye, tüm oyunculara ve çalışanlara teşekkür etti. Obradovic “Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bu, Fenerbahçe için yeni bir başlangıç, bir son değil. Ve eminim ki taraftarlar, bu süreçte de kulübü desteklemeye devam edecek ve eskiden olduğu gibi büyük sportif başarıları kutlama fırsatı yakalayacaklar” diyerek sözlerini tamamladı.