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Tolga Ciğerci sakatlandı

Ligde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlandı.

18:16 -
Haberler Fenerbahçe
Tolga Ciğerci sakatlandı

Süper Lig’in 29’uncu haftsında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de Tolga Ciğerci sakatlık yaşadı.

Cn Bartu Tesisleri’nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından; kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ağrı hisseden Tolga Ciğerci’nin yapılan kontrolleri sonrası sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildiği ifade edilirken tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe tolga ciğerci