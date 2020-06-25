Tolga Ciğerci sakatlandı

Süper Lig’in 29’uncu haftsında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de Tolga Ciğerci sakatlık yaşadı.

Cn Bartu Tesisleri’nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından; kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ağrı hisseden Tolga Ciğerci’nin yapılan kontrolleri sonrası sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildiği ifade edilirken tedavisine başlandığı belirtildi.